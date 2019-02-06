Дочь калининградца проговорилась своему парню о семейных сбережениях

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-06T18:15:12+03:00

Молодой человек тут же присвоил кубышку с 560 тысячами рублей, хранившуюся в платяном шкафу

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Житель Калининграда был абсолютно уверен, что о существовании шкатулки с 560 тысячами рублей, хранившейся среди белья в платяном шкафу знали только члены его семьи. Поэтому исчезновение денег стало для горожанина не только неприятным сюрпризом, но и поводом подозревать в случившемся своих близких.

То, что калининградец был недалек от истины, подтвердили сотрудники уголовного розыска. Оперативники установили, что дочь потерпевшего приводила домой своего молодого человека. И между делом проговорилась ему о сбережениях. Когда девушка ненадолго отлучилась, 19-летний парень мигом обнаружил кубышку и присвоил ее.

После этого юнец принялся шиковать, но осмотрительно: приобрел ноутбук премиум-класса, а остальное положил на свою банковскую карту, где позже полицейские деньги и нашли. Ближайшие лет шесть они вору все равно не потребуются, а вот законные владельцы сбережений наверняка будут рады получить назад хотя бы их часть.

ИСТОЧНИК KP.RU