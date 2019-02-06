СЕГОДНЯ 18:50 2019-02-06T18:52:53+03:00

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Калининградская полиции довольно долго охотилась за двумя 35-летними уроженцами ближнего зарубежья. Гости, по информации из неофициальныхисточников, прибывшие на берега Балтики из казахстанских степей, приноровились по ночам отжимать стеклопакеты в частных домах и похищать из особняков все более или менее ценное.

- Добычей злоумышленников становились деньги, банковские карты, золотые украшения, дорогостоящие вещи, - утонили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - По имеющимся данным, подозреваемые причастны к совершению не менее пяти подобных краж, в результате которых общий ущерб для пострадавших составил более 360 тысяч рублей.

Задержать залетных домушников удалось в результате грамотно спланированных действий оперативников угрозыска. У преступников даже удалось изъять часть похищенного имущества, которая пока будет фигурировать в качестве вещдоков. Сейчас казахстанских скокарей проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В Калининграде задержаны серийные воры-домушники из Казахстана.Полицейские задержали серийных квартирных воров.

ИСТОЧНИК KP.RU