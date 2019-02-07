В четверг в Калининграде сгорели БМВ Х6 и «Мерседес»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-07T10:43:04+03:00

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В четверг, 6 февраля, в Калинниграде сгорело два автомобиля. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МЧС.

Днем поступило сообщение о пожаре на улице Большая Окружная. Там из-за короткого замыкания загорелся БМВ Х6. В результате пожара в автомобиле выгорело багажное отделение и поврежден задний бампер.

Вечером на улице Катина загорелся гараж, в результате пострадал находившийся внутри «Мерседес», у автомобиля поврежден моторный отсек.

ИСТОЧНИК KP.RU