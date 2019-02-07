Под Черняховском БМВ врезался в «Рено», а затем съехал в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-07T10:51:03+03:00

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В Черняховском районе технически неисправный автомобиль стал причиной ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На трассе у БМВ Х5 лопнуло заднее правое колесо. 28-летний водитель потерял управление и сначала врезался в попутно движущийся автомобиль «Рено». После столкновения БМВ съехал в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП никто не пострадал, оба водителя и пассажир БМВ Х5 отказались от госпитализации, - сообщили в полиции.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости контроля за техническим состоянием автотранспорта. Своевременное выявление неисправностей поможет снизить риск возникновения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU