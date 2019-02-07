2019-02-07T10:51:03+03:00
Происшествия

Под Черняховском БМВ врезался в «Рено», а затем съехал в кювет и перевернулся

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Черняховском районе технически неисправный автомобиль стал причиной ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На трассе у БМВ Х5 лопнуло заднее правое колесо. 28-летний водитель потерял управление и сначала врезался в попутно движущийся автомобиль «Рено». После столкновения БМВ съехал в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП никто не пострадал, оба водителя и пассажир БМВ Х5 отказались от госпитализации, - сообщили в полиции.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости контроля за техническим состоянием автотранспорта. Своевременное выявление неисправностей поможет снизить риск возникновения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтийске отловят 200 бродячих собак и отправят их в Калининград
Власти намерены получить дополнительно 1,5 млрд рублей на оборудование для онкоцентра в Калининграде
На литовской границе задержали фуру из Калининграда с 675 тыс. пачек сигарет
Стала известна фамилия летчика, разбившегося под Кенигсбергом в марте 1945 года
Область выделит Калининграду 100 млн рублей на ремонт тротуаров
Министр здравоохранения региона: В Калининграде растет ранняя выявляемость онкологических заболеваний
Калининградского адвоката будут судить за крупное мошенничество
Антон Алиханов – о граффити в Светлогорске: Реализация ниже должного уровня
В Калининграде запретили продавать сигареты в магазине около университета МВД
Главный онколог Калининградской области: У нас люди от онкологии не мрут как мухи
Калининградская область вошла в десятку регионов - лидеров по урожайности картофеля
В ответ на подзатыльник калининградец нанес отцу своей подруги два удара ножом
Депутаты Облдумы обещают калининградцам упростить сбор валежника
Калининградец украл с бывшего места работы два газовые варочные панели
В Калининградской области поисковики обнаружили истребитель, упавший в болото во время войны
На благоустройство территории вокруг Кафедрального собора выделили 150 млн рублей
В Зеленоградском районе задержали старателей за незаконную добычу янтаря
Калининградская «Балтика» одержала первую победу на сборах в Турции
На газификацию городов Калининградской области дополнительно выделили 238 млн рублей
МЧС предупреждает о резком таянии льда на калининградских водоемах