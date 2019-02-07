2019-02-07T10:56:07+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Детский сад на улице Согласия построят до конца года

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улице Согласия, 32 началось строительство нового детского сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 185 детей, из которых 60 – ясельного возраста. Построить детский и ввести его в эксплуатацию должны до 28 декабря.

Новый корпус будет состоять из четырех этажей, один из которых подвальный. На первом этаже разместят три групповые ячейки для детей раннего возраста; медицинский блок; пищевой блок; пост охраны с пожарным постом; кладовые. На втором этаже - три групповые ячейки для детей младшего и среднего дошкольного возрастов; музыкальный зал; кабинеты (логопеда, методический, индивидуальных занятий). На третьем этаже - три групповые ячейки для детей старшего дошкольного и подготовительного возрастов; физкультурный зал с кладовой инвентаря; три кабинета индивидуальных занятий; помещение для работников физкультурного зала.

На территории нового корпуса будут оборудованы площадки для прогулок и занятий физкультурой, проезды, тротуары, сделано озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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