В Калининграде отключили электричество в домах на 20-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-07T11:23:44+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 20-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов электричество отключено в микрорайоне Прегольский, 1-25, 2-28

До 17 часов не будет света на следующих улицах:

- ул. 1-я Алтайская 2-14, 7-27

ул. 2-я Алтайская 1, 8

ул. Благодатная 5, 9, 17, 6-10

ул. Каблукова 15-19

ул. Карташева 53-73

ул. Макаренко 2-26, 3-23

ул. Механическая 1-9, 4-10

ул. Селенгинская 11-21, 12-14

ул. Сестрорецкая 1-13, 6-10

ул. Славянская 2-18, 3-41

пер. Славянский 3

ул. Тихоокеанская 20, 22

ул. Урицкого 19, 27а, 29

ул. Ю. Долгорукова 1-5

- ул. Карташева 2-12, 24-42, 7-11, 27-49, шоссе Балтийское 106, 116 –

- ул. Магнитогорская 1-3

До 18 часов электричество отключено на пр-т Московский 76-96, наб. Ген. Трибуца 37-49.

ИСТОЧНИК KP.RU