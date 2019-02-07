В Калининграде отключили электричество в домах на 20-ти улицах
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 20-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 12 часов электричество отключено в микрорайоне Прегольский, 1-25, 2-28
До 17 часов не будет света на следующих улицах:
- ул. 1-я Алтайская 2-14, 7-27
ул. 2-я Алтайская 1, 8
ул. Благодатная 5, 9, 17, 6-10
ул. Каблукова 15-19
ул. Карташева 53-73
ул. Макаренко 2-26, 3-23
ул. Механическая 1-9, 4-10
ул. Селенгинская 11-21, 12-14
ул. Сестрорецкая 1-13, 6-10
ул. Славянская 2-18, 3-41
пер. Славянский 3
ул. Тихоокеанская 20, 22
ул. Урицкого 19, 27а, 29
ул. Ю. Долгорукова 1-5
- ул. Карташева 2-12, 24-42, 7-11, 27-49, шоссе Балтийское 106, 116 –
- ул. Магнитогорская 1-3
До 18 часов электричество отключено на пр-т Московский 76-96, наб. Ген. Трибуца 37-49.
ИСТОЧНИК KP.RU