МЧС предупреждает о резком таянии льда на калининградских водоемах
В Калининградской области из-за потепления наблюдается резкое таяние льда на всех водоемах. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, за несколько дней толщина льда уменьшилась почти на 10 сантиметров, а самое главное изменилось качество льда.
Лед потерял свою твердость, стал более рыхлым и непрочным, при усилении ветра возможен отжим и взлом ледовых полей, отметили в ведомстве.
- Устойчивая тенденция к потеплению сохранится в регионе в ближайшие дни, а к выходным достигнет максимума. Предполагается, что температура воздуха может подняться до +5 Сº. В этих условиях на территории области будет действовать запрет выхода на лед водоемов, - заявили в пресс-службе МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU