2019-02-07T11:29:10+03:00
Общество

МЧС предупреждает о резком таянии льда на калининградских водоемах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области из-за потепления наблюдается резкое таяние льда на всех водоемах. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, за несколько дней толщина льда уменьшилась почти на 10 сантиметров, а самое главное изменилось качество льда.

Лед потерял свою твердость, стал более рыхлым и непрочным, при усилении ветра возможен отжим и взлом ледовых полей, отметили в ведомстве.

- Устойчивая тенденция к потеплению сохранится в регионе в ближайшие дни, а к выходным достигнет максимума. Предполагается, что температура воздуха может подняться до +5 Сº. В этих условиях на территории области будет действовать запрет выхода на лед водоемов, - заявили в пресс-службе МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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