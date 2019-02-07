На газификацию городов Калининградской области дополнительно выделили 238 млн рублей
Областные власти увеличивают финансирование газификации калининградских муниципалитетов. Соответствующие поправки будут внесены в региональный бюджет, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, планируется выделить в течение двух лет 238,8 млн рублей. 83 миллиона рублей запланировано на 2019 год, 155,8 млн рублей – на 2020.
- Эти средства будут направлены на строительство распределительных газопроводов в Черняховске и Гурьевске, а также завершение газификации в Советске, что позволит улучшить не только социально-экономическое положение муниципалитетов, но, прежде всего, их экологическое состояние, - сообщил министр финансов Виктор Порембский.
Кроме того, будет профинансировано проектирование и строительство межпоселкового газопровода для обеспечения надежного газоснабжения потребителей Гвардейского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU