Калининградская «Балтика» одержала первую победу на сборах в Турции
На сборах в Турции калининградская «Балтика» обыграла одну из сильнейших команд Казахстана – ФК «Кайсар». Об этом сообащет пресс-служба клуба.
В первом тайме тренеры «Балтики» выпустили на поле состав, приближенный к основному. Девять игроков из 11-ти имели действующий контракт с клубом, и лишь двое футболистов были из числа потенциальных новичков.
Балтийцы владели преимуществом, которое в гол воплотил Илья Кузьмичев, перешедший в нашу команду из «Томи». Форвард хлестким ударом завершил многоходовую комбинацию.
В перерыве состав «Балтики» сильно изменился после ряда замен, и в дебюте второго тайма несогласованность вратаря и защитников привела к ответному голу – 1-1.
В концовке балтийцы заработали пенальти – после подачи углового арбитр зафиксировал игру рукой. Опытнейший Игорь Портнягин развел мяч и голкипера «Кайсара» по разным углам. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Балтики».
ИСТОЧНИК KP.RU