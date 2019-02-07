2019-02-07T12:15:29+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» одержала первую победу на сборах в Турции

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На сборах в Турции калининградская «Балтика» обыграла одну из сильнейших команд Казахстана – ФК «Кайсар». Об этом сообащет пресс-служба клуба.

В первом тайме тренеры «Балтики» выпустили на поле состав, приближенный к основному. Девять игроков из 11-ти имели действующий контракт с клубом, и лишь двое футболистов были из числа потенциальных новичков.

Балтийцы владели преимуществом, которое в гол воплотил Илья Кузьмичев, перешедший в нашу команду из «Томи». Форвард хлестким ударом завершил многоходовую комбинацию.

В перерыве состав «Балтики» сильно изменился после ряда замен, и в дебюте второго тайма несогласованность вратаря и защитников привела к ответному голу – 1-1.

В концовке балтийцы заработали пенальти – после подачи углового арбитр зафиксировал игру рукой. Опытнейший Игорь Портнягин развел мяч и голкипера «Кайсара» по разным углам. Итоговый счет – 2:1 в пользу «Балтики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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