2019-02-07T12:36:39+03:00
Общество

На благоустройство территории вокруг Кафедрального собора выделили 150 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство решило выделить дополнительно 50 млн рублей на благоустройство территории вокруг Кафедрального собора на острове Канта. Соответствующие поправки будет внесены в областной бюджет, сообащет пресс-служба правительства. Ранее на эти цели было предусмотрено 100 млн рублей.

- Главное направление проекта – благоустройство набережной, на которой появятся пирс для швартовки прогулочных лодок и корабликов. Террасы и спуски станут площадками для мероприятий у воды, а сцена здесь же будет предназначена для концертов и кинопоказов. Кроме того, реорганизуется планировочная структура: сеть дорожек будет трансформирована таким образом, чтобы, с одной стороны, учесть перспективу устройства мостов с транзитными пешеходными направлениями, с другой стороны – задать новый, более прогулочный сценарий перемещений через основные ландшафтные объекты парка, - сообщили в пресс-служба правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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