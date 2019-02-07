На благоустройство территории вокруг Кафедрального собора выделили 150 млн рублей
Региональное правительство решило выделить дополнительно 50 млн рублей на благоустройство территории вокруг Кафедрального собора на острове Канта. Соответствующие поправки будет внесены в областной бюджет, сообащет пресс-служба правительства. Ранее на эти цели было предусмотрено 100 млн рублей.
- Главное направление проекта – благоустройство набережной, на которой появятся пирс для швартовки прогулочных лодок и корабликов. Террасы и спуски станут площадками для мероприятий у воды, а сцена здесь же будет предназначена для концертов и кинопоказов. Кроме того, реорганизуется планировочная структура: сеть дорожек будет трансформирована таким образом, чтобы, с одной стороны, учесть перспективу устройства мостов с транзитными пешеходными направлениями, с другой стороны – задать новый, более прогулочный сценарий перемещений через основные ландшафтные объекты парка, - сообщили в пресс-служба правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU