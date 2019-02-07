2019-02-07T12:40:08+03:00
Общество

В Калининградской области поисковики обнаружили истребитель, упавший в болото во время войны

Обломки самолета нашли на трехметровой глубине
Иван МАРКОВ
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Самолеты "Аэрокобра" поставлялись в СССР по ленд-лизуСамолеты "Аэрокобра" поставлялись в СССР по ленд-лизуФото: Википедия
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Поисковый отряд общественной организации «Поисковое движение Калининградской области» при поддержке командования Балтийского флота проводит работы на месте падения истребителя времен Великой Отечественной войны «Аэрокобра» Р-39.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, самолет, лежащий на трехметровой глубине, обнаружили еще в прошлом году в болоте Полесского района, но погодные условия позволили начать работы только этой зимой.

- Поисковики под руководством Николая Киселя организовали полевой выход к месту падения истребителя, оборудовав специальную гать, - сообщает подробности пресс-служба. - По ней подошла инженерная техника, предоставленная калининградскими организациями и Балтийским флотом.

Уже на месте было установлено, что во время падения самолет разломился на три части и загорелся. Найдены фрагменты фюзеляжа, вооружения и неизрасходованные боеприпасы.

По словам начальника военно-мемориальной службы Балтийского флота Олега Бобровского, поисковиками были установлены номера самолета и двигателя, по которым в настоящее время устанавливается его принадлежность к воинской части, обстоятельства боя и судьба летчика, останки которого пока не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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