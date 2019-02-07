Калининградец украл с бывшего места работы два газовые варочные панели

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-07T13:26:07+03:00

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Когда бывшего работника одного из торговых складов на улице Камской по старой памяти пригласили временно подменить временно отсутствовавшего сотрудника, 37-летний калининградец решил воспользоваться случаем. Неплохо зная обстановку, он сумел прямо в разгар рабочего дня вынести за проходную и припрятать в укромном месте две газовые варочные панели. Между прочим, оборудование это довольно дорогое - ущерб для законного собственника составил 76 тысяч рублей.

К себе домой вор решил отвезти добычу на такси. И надо же такому лучиться - по дороге автомобиль остановили для проверки сотрудники ГИБДД! «А чего это он так нервничает?» - подумали полицейские, глядя на ерзавшего по сиденью пассажира. И решили потребовать документы на обнаруженные в багажнике кухонные агрегаты. Естественно, необходимых бумаг в наличии не оказалось.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, задержанного доставили в отдел полиции, где преступник вскоре признался в совершении кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU