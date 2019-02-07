Депутаты Облдумы обещают калининградцам упростить сбор валежника

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-07T13:42:14+03:00

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В этом году россияне, наконец-то, получили долгожданное право бесплатно собирать для собственных нужд валежник – лежащие остатки и части деревьев. Однако процедура сбора и заготовки валежника оказалась сложной и малопонятной, так что решением этого вопроса занялись депутаты Калининградской областной Думы.

Накануне сбор валежника обсуждали на заседании постоянного комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды Облдумы. Глава комитета Валерий Губаров пояснил, что в региональный парламент поступают обращения от граждан, которые просят разъяснить процедуру сбора и заготовки древесины и, в частности, валежника. По его словам, связано это и с объявлениями, в которых жителям настоятельно рекомендовано сообщать о своих планах по заготовке валежника заблаговременно.

Валежником признаются лежащие на земле остатки или части деревьев, и их можно собирать исключительно вручную, без применения технических средств. Это и вызывает, по словам депутатов, массу вопросов от жителей Калининградской области.

- Люди читают, что c 1 января при заготовке валежника нельзя использовать технические устройства. А нужно его нести до дома на руках. Эта норма, с моей точки зрения, перебор, - заявил Валерий Губаров.

- Мы готовы выйти с инициативой уточнения этой нормы в федеральном ведомстве, но это не наша инициатива, это перенесено из Лесного кодекса, - ответил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин

В итоге депутаты решили обратиться в областную прокуратуру, чтобы ведомство проверило текст на предмет соответствия закону.

ИСТОЧНИК KP.RU