2019-02-07T13:42:48+03:00
Происшествия

В ответ на подзатыльник калининградец нанес отцу своей подруги два удара ножом

Родитель женщины решил вмешаться, увидев, как сожитель дочери приставил к ее шее деревянный табурет и пригрозил убить
Игорь ОРЕХОВ
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Вечером 4 августа прошлого года в Черняховске один из жителей тамошней улицы Садовой, будучи пьяным, поругался с сожительницей. Свой авторитет ранее судимый горожанин решил укрепить с помощью деревянной табуретки, которую приставил к горлу подруги и пригрозил убийством. Тут решил вмешаться отец женщины, который по-отечески отвесил «недозятю» хороший такой подзатыльник.

Решив, что это уже совсем не по понятиям, уголовник схватил нож и дважды пырнул им «гражданского тестя» - в живот и ягодицу. Дальше все было совсем уже не смешно. Ранения медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью, и в отношении поножовщика возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ («Угроза убийством» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Помимо полного признания подсудимым своей вины, Черняховский городской суд учел наличие у него на иждивении трех малолетних детей, а также добровольное возмещение морального вреда. С учетом того, что за уголовником оставался еще кусок не до конца отбытого предыдущего срока, и по совокупности поздних злодеяний черняховца приговорили к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Что можно считать весьма гуманным решением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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