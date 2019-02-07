2019-02-07T14:02:34+03:00
Общество

Калининградская область вошла в десятку регионов - лидеров по урожайности картофеля

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Калининградская область вошла в десятку регионов - лидеров по урожайности картофеля. Об этом заявила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова входе всероссийского агрономического и агроинженерного совещания в Москве, сообщает пресс-служба правительства.

По итогам 2018 года, валовой сбор картофеля в регионе вырос почти на 17% к уровню 2017 года и составил 143,2 тысяч тонн. Средняя урожайность картофеля составила 207,4 центнера с гектара, при этом, средняя урожайность по России - 170 центнеров с гектара.

Министр отметила, что урожайность за год выросла более чем на 20%. В рейтинге урожайности картофеля по итогам 2018 года регион занял девятую строчку средняя урожайность по РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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