Главный онколог Калининградской области: У нас люди от онкологии не мрут как мухи

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-07T14:05:39+03:00

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В Калининградской области продолжается строительство онкоцентра в поселке Родники. В четверг 7 февраля строительную площадку посетил исполняющий обязанности главного врача онкологического центра, главный онколог Калининградской области Кирилл Баринов. Врач пообщался с журналистами на тему смертности от рака в регионе.

- В Калининградской области нет никакой катастрофы с онкологическими заболеваниями. У нас, что называется, люди от онкологии не мрут как мухи. Нагнетать ситуацию я не вижу ни малейшей целесообразности, - сказал Кирилл Баринов и посоветовал людям больше обращать внимание на состояние своего здоровья.

- Как вы думаете, сколько из всех людей, которые умерли в Калининградской области, умерли от рака, от злокачественных образований? 15-16 процентов! Это не очень драматичная ситуация. Гораздо более драматичная ситуация с сердечно-сосуднистыми заболеваниями. Это инсульты, инфаркты и прочие серьезные болезни от которых человек может умереть одномоментно. Рак лечить можно. Лишь бы люди вовремя обращались и следили за своим здоровьем, - заключил Кирилл Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU