2019-02-07T14:05:39+03:00
Общество

Главный онколог Калининградской области: У нас люди от онкологии не мрут как мухи

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Кирилл Баринов на строительно площадке онкоцентра.Кирилл Баринов на строительно площадке онкоцентра.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининградской области продолжается строительство онкоцентра в поселке Родники. В четверг 7 февраля строительную площадку посетил исполняющий обязанности главного врача онкологического центра, главный онколог Калининградской области Кирилл Баринов. Врач пообщался с журналистами на тему смертности от рака в регионе.

- В Калининградской области нет никакой катастрофы с онкологическими заболеваниями. У нас, что называется, люди от онкологии не мрут как мухи. Нагнетать ситуацию я не вижу ни малейшей целесообразности, - сказал Кирилл Баринов и посоветовал людям больше обращать внимание на состояние своего здоровья.

- Как вы думаете, сколько из всех людей, которые умерли в Калининградской области, умерли от рака, от злокачественных образований? 15-16 процентов! Это не очень драматичная ситуация. Гораздо более драматичная ситуация с сердечно-сосуднистыми заболеваниями. Это инсульты, инфаркты и прочие серьезные болезни от которых человек может умереть одномоментно. Рак лечить можно. Лишь бы люди вовремя обращались и следили за своим здоровьем, - заключил Кирилл Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтийске отловят 200 бродячих собак и отправят их в Калининград
Власти намерены получить дополнительно 1,5 млрд рублей на оборудование для онкоцентра в Калининграде
На литовской границе задержали фуру из Калининграда с 675 тыс. пачек сигарет
Стала известна фамилия летчика, разбившегося под Кенигсбергом в марте 1945 года
Область выделит Калининграду 100 млн рублей на ремонт тротуаров
Министр здравоохранения региона: В Калининграде растет ранняя выявляемость онкологических заболеваний
Калининградского адвоката будут судить за крупное мошенничество
Антон Алиханов – о граффити в Светлогорске: Реализация ниже должного уровня
В Калининграде запретили продавать сигареты в магазине около университета МВД
Калининградская область вошла в десятку регионов - лидеров по урожайности картофеля
В ответ на подзатыльник калининградец нанес отцу своей подруги два удара ножом
Депутаты Облдумы обещают калининградцам упростить сбор валежника
Калининградец украл с бывшего места работы два газовые варочные панели
В Калининградской области поисковики обнаружили истребитель, упавший в болото во время войны
На благоустройство территории вокруг Кафедрального собора выделили 150 млн рублей
В Зеленоградском районе задержали старателей за незаконную добычу янтаря
Калининградская «Балтика» одержала первую победу на сборах в Турции
На газификацию городов Калининградской области дополнительно выделили 238 млн рублей
МЧС предупреждает о резком таянии льда на калининградских водоемах