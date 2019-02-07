2019-02-07T14:26:01+03:00
Общество

В Калининграде запретили продавать сигареты в магазине около университета МВД

Виктор Сергеев
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В Калининграде суд запретил продажу сигарет в магазине «Лакомка» на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Торговая точка находится на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения - Калининградского филиала ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет МВД РФ».

Владельцы магазина обжаловали решение суда первой инстанции, однако судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда подтвердила обоснованность требования прокурора, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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