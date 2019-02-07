Антон Алиханов – о граффити в Светлогорске: Реализация ниже должного уровня
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался по поводу граффити на променаде в Светлогорске. Глава региона оценил идею, но остался недоволен качеством работы. Портреты известных людей получились действительно не очень хорошими. Об этом высказывались ранее пользователи соцсетей.
- Лично мое мнение – мне кажется, что задумка наверное, была… Так казать, благое начинание. Но реализация ниже того уровня, который должен быть в таком знаковом месте, - сказал Антон Алиханов.
Напомним, конкурс среди уличных художников объявляла компания «Геоизол», которая обустраивает набережную в Светлогорске. Победителем стала команда художников Graffitticrew из Челябинска. На променаде они нарисовали, Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Александра Пушкина, Александра Василевского, Юрия Гагарина и других известных людей России.
ИСТОЧНИК KP.RU