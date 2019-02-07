2019-02-07T14:32:49+03:00
Общество

Антон Алиханов – о граффити в Светлогорске: Реализация ниже должного уровня

Глава региона прокомментировал изображения Юрия Гагарина и Александра Пушкина
Александр КАТЕРУША
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Граффити в Светлогорске. Фото: Тимур АбдуллаевГраффити в Светлогорске. Фото: Тимур АбдуллаевФото: vk.com
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался по поводу граффити на променаде в Светлогорске. Глава региона оценил идею, но остался недоволен качеством работы. Портреты известных людей получились действительно не очень хорошими. Об этом высказывались ранее пользователи соцсетей.

- Лично мое мнение – мне кажется, что задумка наверное, была… Так казать, благое начинание. Но реализация ниже того уровня, который должен быть в таком знаковом месте, - сказал Антон Алиханов.

Напомним, конкурс среди уличных художников объявляла компания «Геоизол», которая обустраивает набережную в Светлогорске. Победителем стала команда художников Graffitticrew из Челябинска. На променаде они нарисовали, Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Александра Пушкина, Александра Василевского, Юрия Гагарина и других известных людей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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