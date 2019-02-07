Калининградского адвоката будут судить за крупное мошенничество

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-07T14:46:26+03:00

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В Гурьевский районный суд направлено уголовное дело по обвинению адвоката Адвокатской палаты Калининградской области в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, адвокат предположил предпринимателю решить вопрос с получением положительных заключений экспертиз на проектную документацию на строительный объект. Через посредника он обещал предпринимателю за 44 млн рублей, оказать содействие в решении этого вопроса. Посреднику за услуги он предложил 1 млн рублей.

При передаче части денег посредника задержали сотрудники ФСБ, затем они пришли и за адвокатом. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU