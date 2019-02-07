Министр здравоохранения региона: В Калининграде растет ранняя выявляемость онкологических заболеваний

СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-07T15:09:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения региона, который побывал на строительной площадке онкоцентра в поселке Родники, рассказал о том, что в Калининградской области растет ранняя выявляемость онкологических заболеваний.

- Мероприятия, которые мы предпринимаем по развитию медицинской помощи и онкологической службы в области, дают результаты. Мы более активно онкологическую программу будем развивать в 2019-2020 годах. Нас поддержал с финансированием федеральный Минздрав. Это будет дооснащение областной больницы, у нас много вопросов есть по диагностической базе, по эндоскопической службе. В 2019 году мы собираемся сделать очень серьезный прорыв. Это позволит нам те раки, которые занимают одни из первых мест в области, диагностировать на более ранних стадиях, - сказал Александр Кравченко.

При этом министр отметил, что в Калининградской области не приходится говорить о снижении роста онкозаболеваемости.

- Если говорить об официальной статистике, у нас растет заболеваемость. Это критерий, о котором люди иногда говорят с тревожной интонацией. На самом деле это хорошо, потому что это означает, что мы просто повышаем выявляемость заболевания. Вторым очень хорошим этапом, будет, когда у нас смертность от онкозаболеваний начнет снижаться, - сказал Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU