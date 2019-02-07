Область выделит Калининграду 100 млн рублей на ремонт тротуаров

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-07T15:14:35+03:00

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Региональное правительство выделит Калининграду 100 млн рублей на реализацию программы по ремонту тротуаров. Соответствующие поправки будут внесены в областной бюджет на 2019 год.

Всего на благоустройство муниципалитетов в бюджете предусмотрено 477 млн рублей. Финансирование будет направлено на благоустройство Черняховска - 91,3 млн рублей, поселка Железнодорожный Правдинского городского округа - 110,5 млн рублей и центра Калининграда - 244,4 млн рублей.

- Основная часть средств, предусмотренных Калининграду, связана с благоустройством центральной части города и работ по реализации проекта музейного квартала (Ленинский проспект, Старопрегольская набережная, улица Эпроновская, набережная Баграмяна, улица Октябрьская), - сообщили в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU