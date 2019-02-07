На литовской границе задержали фуру из Калининграда с 675 тыс. пачек сигарет

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-07T15:49:44+03:00

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На литовской границе задержали крупную партию контрабандных сигарет. Об этом пишет портал DELFI.

Инцидент произошел на погранпереходе в Кибартае. При досмотре фуры, которая следовали из Калининградской области, таможенники обнаружили 675 тысяч пачек белорусских сигарет, которые были спрятаны между официально задекларированным грузом.

Стоимость контрабанды составила более 2 млн евро, это пока самая крупная незаконная партия сигарет, изъятая в этом году, отмечают литовские таможенники.

ИСТОЧНИК KP.RU