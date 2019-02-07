2019-02-07T15:50:24+03:00
Общество

Власти намерены получить дополнительно 1,5 млрд рублей на оборудование для онкоцентра в Калининграде

Закупить необходимое намерены в 2020 году
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Региональные власти рассчитывают получить к 2020 году дополнительное финансирование на закупку оборудования для онкоцентра в поселке Родники под Калининградом. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов во время выездного совещания на строительной площадке центра.

Львиную долю финансирования на строительство онкоцентра выделило федеральное правительство – это решение было принято еще в августе 2017 года. Областной бюджет софинансирует работы.

- Заключен контракт на саму стройку и монтируемое оборудование. Сейчас мы работаем с министерством здравоохранения для выделения дополнительного финансирования порядка 1,5 миллиарда рублей на немонтируемое оборудование, - сказал Антон Алиханов. - Решение будет приниматься в апреле-мае с учетом того, как будет идти стройка.

Глава региона отметил, что деньги понадобятся к 2020 году, когда будет производиться закупка оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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