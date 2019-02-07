В Балтийске отловят 200 бродячих собак и отправят их в Калининград
Власти Балтийска приняли решение отлавливать на территории муниципалитета бродячих собак и отправлять их в приюты Калининграда и гурьевского района. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».
До 1 марта в Балтийске планируется отловить и отправить в приюты около 200 животных.
- Их стерилизуют и поместят в приюты на ул.Дзержинского в Калининграде и в п.Семеновское Гурьевского района. Председатель КРОО «Право на жизнь» Наталья Галяс отметила, что животные будут находиться в хороших условиях под присмотром ветеринаров. Любой желающий может приехать и убедиться в этом, - сообщили в администрации Балтийска.
ИСТОЧНИК KP.RU