В Балтийске отловят 200 бродячих собак и отправят их в Калининград

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-07T16:02:33+03:00

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Власти Балтийска приняли решение отлавливать на территории муниципалитета бродячих собак и отправлять их в приюты Калининграда и гурьевского района. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».

До 1 марта в Балтийске планируется отловить и отправить в приюты около 200 животных.

- Их стерилизуют и поместят в приюты на ул.Дзержинского в Калининграде и в п.Семеновское Гурьевского района. Председатель КРОО «Право на жизнь» Наталья Галяс отметила, что животные будут находиться в хороших условиях под присмотром ветеринаров. Любой желающий может приехать и убедиться в этом, - сообщили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU