2019-02-07T16:33:16+03:00
Здоровье

Стало известно, от чего чаще всего умирают раковые больные в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
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Кирилл Баринов.Кирилл Баринов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Главный онколог Калининградской области Кирилл Баринов назвал три вида онкологии, из-за которой чаще всего умирают люди в регионе.

- В Калининградской области чаще всего люди умирают от рака легкого – поэтому не курите, от колоректального рака, рака прямой и ободочной кишки – абсолютно управляемая болезнь с точки зрения современной онкологии. Третье – от рака молочной железы, - сказал Кирилл Баринов.

При этом врач отметил, что «догодичная летальность в закончившемся 2018 году у нас составила 20 процентов».

- Она снизилась значительно. То есть если раньше каждый четвертый умирал в течение года, то сейчас – каждый пятый. Все зависит от простой вещи – когда пришел и на какой стадии выявили, - заключил Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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