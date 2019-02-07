Стало известно, от чего чаще всего умирают раковые больные в Калининградской области
Главный онколог Калининградской области Кирилл Баринов назвал три вида онкологии, из-за которой чаще всего умирают люди в регионе.
- В Калининградской области чаще всего люди умирают от рака легкого – поэтому не курите, от колоректального рака, рака прямой и ободочной кишки – абсолютно управляемая болезнь с точки зрения современной онкологии. Третье – от рака молочной железы, - сказал Кирилл Баринов.
При этом врач отметил, что «догодичная летальность в закончившемся 2018 году у нас составила 20 процентов».
- Она снизилась значительно. То есть если раньше каждый четвертый умирал в течение года, то сейчас – каждый пятый. Все зависит от простой вещи – когда пришел и на какой стадии выявили, - заключил Баринов.
ИСТОЧНИК KP.RU