2019-02-07T16:54:28+03:00
Общество

Суд обязал администрацию Нестерова до конца года обустроить тротуар

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Администрации Нестерова все же придется найти возможность обустроить тротуар от пересечения улиц Совхозной и Шоссейной до дома № 1 по улице Шоссейной. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в суд обратился местный прокурор, который, после обращения жителей обнаружил, что от пересечения улиц Совхозной и Шоссейной до дома № 1 по улице Шоссейной отсутствует тротуар, а это уже представляет опасность для жителей.

Суд обязал администрацию до 1 декабря 2019 года обустроить тротуар, однако чиновники решили обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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