В Гусеве планируют убрать памятник Ленину с центральной площади
В Гусеве члены Общественного совета поддержали идею переноса памятника Ленину с центральной площади. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте».
Центр города будет реконструирован в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж», который завоевал первое место во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.
Власти предложили три варианта мест, куда можно перенести памятник. Это сквер на улице Ульяновых, привокзальная площадь и сквер «Аллея Славы».
- За перенос памятника Ленина проголосовали 15 человек. Один проголосовал против и один из членов Общественного совета проголосовал за снос памятника вообще.
При этом 13 человек согласились с тем, что памятник должен быть установлен в сквере у администрации, а два - за перенос его на привокзальную площадь, - сообщили в администрации Гусева, добавив, что Ленин не будет снят с постамента до тех пор, пока не будет подготовлено место и постамент в сквере.
ИСТОЧНИК KP.RU