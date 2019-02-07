За 1,5 года в Калининградскую область приехали 14 врачей-онкологов

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-07T17:54:36+03:00

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В Калининградскую область за 1,5 года приехали работать 14 врачей, специализирующихся на онклогических заболеваниях. Об этом сказал главный онколог Калининградской области и исполняющий обязанности главного врача будущего онкологического центра в поселке Родники Кирилл Баринов.

- Это люди, работающие в Центральной городской клинической больнице, очень хорошие хирурги. Это и люди, которые устроились в районы. Так, в Советске вышел онколог после ординатуры института Петрова, в Зеленоградской больнице работают. Три человека устроились в областную клиническую больницу. Это хороший пул, я всех этих людей знаю лично, - сказал Кирилл Баринов.

При этом он отметил, что в Калининградской области есть районы, где вообще нет онкологов. Например, в Правдинске.

- Когда больницы были муниципальными, ставки онкологов были сокращены, - сказал Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU