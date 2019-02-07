Калининградец сдал в металлолом автомобиль ценой полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-07T18:03:58+03:00

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Житель одного из поселков Гурьевского района, когда вдруг забарахлил его автомобиль, решил немного сэкономить. И в соседнем населенном пункте по чьей-то рекомендации отыскал 25-летнего «мастера», который согласился за приемлемую цену заняться починкой транспортного средства.

Но когда законный владелец иномарки, обеспокоившись затянувшимся ремонтом, решил совершить внезапную инспекцию, то не обнаружил своего «железного коня» в наличии. Пришлось срочно бежать в полицию.

Правоохранители провели расследование и установили, что авто стоимостью 450 тысяч рублей «ремонтник» сдал на металлолом. Удовольствовавшись при этом скромным вознаграждением в размере 60 тысяч целковых. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Работники легальных автосервисов злорадно усмехаются.

ИСТОЧНИК KP.RU