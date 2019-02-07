Калининградку будут судить за обвинение соседа в изнасиловании

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-07T18:43:30+03:00

Как установили следователи, на самом деле женщина просто хотела отомстить за обиду и оговорила горожанина

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Следственный отдел по Центральному району Калининграда регионального Управления СКР направил в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летней жительницы города.

В конце декабря прошлого года калининградка явилась в полицию и сообщила, что один из соседей, будучи у нее в гостях, в совершил с ней половой акт против ее воли. Как положено в подобных случаях, заявительницу предупредили об ответственности за заведомо ложный донос. Но «жертва насилия» настаивала на своем и даже настрочила письменное заявление.

Однако, как сообщили в УСКР, следователи установили, что в реальности никакого изнасилования не было. Просто горожанка таким вот нехитрым образом захотела отомстить мужчине, на которого за что-то сильно обиделась. Наверняка считая, что в подобной ситуации правоохранители поверят ей, а не представителю сильного пола.

Но что-то пошло не так, и в итоге дамочка была вынуждена сознаться в оговоре. Теперь ей самой грозит лишение свободы на срок до трех лет. Впрочем, если повезет, может отделаться штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU