2019-02-08T10:41:10+03:00
Общество

Двое калининградцев пытались ввезти в область 445 кг польской «санкционки»

Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На таможенном посту Мамоново-2 предотвращен ввоз в Калининградскую области двух партий санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

При проверке в «Фольксвагене Мультивен», который ехал из Польши, таможенники обнаружили 787 упаковок сыра, колбасы, творога, йогурта и других продуктов общим весом свыше 265 кг. В багажном отделении «Мерседеса» находились 403 упаковки аналогичного товара общим весом более 180 кг.

- Россияне пояснили, что продукты они купили в Польше и ввозили в Калининградскую область по просьбе знакомых, - сообщили в пресс-службе областной таможни.

Обе товарные партии были изъяты и уничтожены. На калининградцев завели административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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