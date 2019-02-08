2019-02-08T10:45:51+03:00
Общество

На калининградских дорогах в четверг задержали 9 пьяных водителей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на территории Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 9 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных повторно попался на пьяном вождении. Теперь водителю грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

Всего в четверг в регионе сотрудники Госавтоинспекции выявили 1031 нарушение Правил дорожного движения. Из них 26 нарушений ПДД пешеходами и 13 нарушений – водителями, которые не уступили дорогу пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нестерове из магазина изъяли 110 кг «санкционки»
Калининградцам по громкоговорителям расскажут об опасности выхода на лед
Возле пожарной части на ул. Бассейной в Калининграде запретят парковаться
Строители онкоцентра займутся возведением школы на ул. Артиллерийской
В Калининграде суд запретил деятельность караоке-бара
В Литве поезд «Москва-Калининград» столкнулся с легковушкой
На Балтийской косе планируют создать мемориал
Лучницы из Калининграда завоевали три золота и бронзу чемпионата и кубка России
Полиция: В ДТП под Багратионовском погибла 74-летняя велосипедистка
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и отопления
Двое калининградцев пытались ввезти в область 445 кг польской «санкционки»
В Багратионовском районе водитель «Ауди» сбил велосипедистку
Калининградку будут судить за обвинение соседа в изнасиловании
Калининградец сдал в металлолом автомобиль ценой полмиллиона рублей
За 1,5 года в Калининградскую область приехали 14 врачей-онкологов
В Гусеве планируют убрать памятник Ленину с центральной площади
Суд обязал администрацию Нестерова до конца года обустроить тротуар
Стало известно, от чего чаще всего умирают раковые больные в Калининградской области