На калининградских дорогах в четверг задержали 9 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки на территории Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 9 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Один из задержанных повторно попался на пьяном вождении. Теперь водителю грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.
Всего в четверг в регионе сотрудники Госавтоинспекции выявили 1031 нарушение Правил дорожного движения. Из них 26 нарушений ПДД пешеходами и 13 нарушений – водителями, которые не уступили дорогу пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU