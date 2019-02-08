На калининградских дорогах в четверг задержали 9 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-08T10:45:51+03:00

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За минувшие сутки на территории Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 9 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных повторно попался на пьяном вождении. Теперь водителю грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

Всего в четверг в регионе сотрудники Госавтоинспекции выявили 1031 нарушение Правил дорожного движения. Из них 26 нарушений ПДД пешеходами и 13 нарушений – водителями, которые не уступили дорогу пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU