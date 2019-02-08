2019-02-08T10:50:38+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и отопления

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу утром пройдут работы на трансформаторной подстанции в районе улицы Тихорецкой. С результате до 13 часов не будет света по ул. Дарвина 2,4,12-16, 9-13, ул. Тихорецкая 3-9,4-10, ул. Тихорецкий тупик 7- 13, ул. Киевская 40-48, ул. Судостроительная 5-11 (котельная), пер. Киевский 2-6. Об этом сообщает пресс-служба городско администрации.

В зону отключения попадают две котельные, поэтому в это же время, до 13.30, отключены от теплоснабжения дома по ул. Судостроительная, пер. Киевский, Тихорецкий тупик.

До 18 часов не будет электричества на ул.Дзержинского 39а,42,42а, 44,44а-б,46а,49; ул. Аллея Смелых 1-17, ул. Каштановая ал. 131-135,135а-в, 137,139,143, 141(МАОУ Лицей-интернат), 134, ул. Осипенко 6, ул. Ростовская 41-43, пер. Коммунальный 1, ул. Чкалова 116.

ИСТОЧНИК KP.RU

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