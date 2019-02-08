Полиция: В ДТП под Багратионовском погибла 74-летняя велосипедистка
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В полиции сообщили подробности ДТП с участием велосипедистки в поселке Нивенское.
Как сообщает пресс-служба УМВД, 61-летний водитель «Ауди» при выезде из поселка отвлекся от управления и сбил ехавшую в попутном направлении велосипедистку.
В результате наезда 74-летняя женщина погибла на месте происшествия.
В полиции отметили, что пенсионерка ехала по краю проезжей части, не нарушая правил дорожного движения. Она была одета в светоотражающий жилет, велосипед был оборудован сигнальными фонарями.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU