Полиция: В ДТП под Багратионовском погибла 74-летняя велосипедистка

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-08T11:16:36+03:00

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В полиции сообщили подробности ДТП с участием велосипедистки в поселке Нивенское.

Как сообщает пресс-служба УМВД, 61-летний водитель «Ауди» при выезде из поселка отвлекся от управления и сбил ехавшую в попутном направлении велосипедистку.

В результате наезда 74-летняя женщина погибла на месте происшествия.

В полиции отметили, что пенсионерка ехала по краю проезжей части, не нарушая правил дорожного движения. Она была одета в светоотражающий жилет, велосипед был оборудован сигнальными фонарями.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU