Лучницы из Калининграда завоевали три золота и бронзу чемпионата и кубка России

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-08T11:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле прошли два крупнейших отечественных турнира по стрельбе из лука – чемпионат и кубок России.

На базе местного училища олимпийского резерва кубок, а следом и чемпионат разыграли свыше 400 стрелков классического и блочного лука из 37 регионов.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, калининградские лучницы добились не только личного, но и максимального командного результата.

Подопечные Юрия Кривоноговаи Елены Пташец из областного Центра спортивной подготовки сборных команд и региональной комплексной спортивной школы министерства образования выиграли три золотые и одну бронзовую награду. Бронзу и золото в личном зачете завоевала чемпионка мира 2018 года Наталья Авдеева. Причем победе в чемпионате сопутствовало повторение двух рекордов мира – 596 очков из 600 возможных в квалификации и 150 баллов из 150 возможных в полуфинале против Степаниды Артахиновой из Якутии. В финале калининградка одолела ещё одну представительницу республики Саха Дайану Винокурову со счетом 148:141.

Следом Наталья вместе с Анной Коноваловой и Александрой Крайневой смогла опередить девять команд в кубке и десять в чемпионате. В кубковом финале наши и московские девушки попали поровну – по 229 очков. Но в назначенной перестрелке победили со счетом 29:28 из 30 возможных, а в финале чемпионата калининградское трио оказалось точнее соперниц из Пскова со счетом 231:229 в основное время.

ИСТОЧНИК KP.RU