СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-08T11:49:31+03:00

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На Балтийской косе планируют создать мемориал памяти погибших советских воинов. Этот вопрос накануне обсуждал на специальном совещании, сообщается на странице администрации балтийского городского округа в «Вконтакте».

Как сообщил глава администрации Балтийска Сергей Мельников, братская могила на косе находится в ненадлежащем состоянии, поэтому необходимо разработать план действий и создать мемориал в едином стиле. Сообщатся, что в апреле 1945 года 1270 советских воинов пали на этой земле, при этом, имена лишь 325 из них выбиты на мемориальных плитах.

- Мы планируем взаимодействовать с региональным отделением ассоциации поисковых отрядов "Память", под его эгидой будем осуществлять поисковую деятельность, - сообщил глава администрации. - Кроме того, уже подали свою заявку на участие в федеральный целевой программе по увековечению памяти советских воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU