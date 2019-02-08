2019-02-08T12:08:39+03:00
Общество

В Калининграде суд запретил деятельность караоке-бара

Чересчур шумное заведение располагалось на первом этаже многоквартирного жилого дома
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде одна из жительниц многоквартирного дома по улице 1812 года обратилась с жалобой в Московскую районную прокуратуру. Дело в том, на первом этаже означенного здания по пятницам и субботам осуществлял свою бурную деятельность караоке-бар с претенциозным названием «Шаляпин холл». Но, судя по всему, с девяти часов вечера до шести утра там в шесть профессиональных акустических колонок голосили отнюдь не таланты уровня Федора Ивановича или хотя бы его однофамильца по имени Прохор. Так что, терпение горожанки в конце концов лопнуло, и она решила с помощью правоохранителей пресечь все это безобразие.

Прокуратура заручилась для начала заключением эксперта «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», из которого следовало, что при измерении уровня шума в ночное время в гостиной жилой квартиры, расположенной над караоке-баром, допустимый для ночного времени суток уровень шума превысил два-три децибела. Что не соответствует никаким установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. После этого районный прокурор отправился в суд и тот пошел представителю надзирающего ведомства навстречу.

- Решением Московского райсуда деятельность караоке-бара «Шаляпин холл» в указанном здании запрещена, - подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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