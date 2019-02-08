Строители онкоцентра займутся возведением школы на ул. Артиллерийской

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-08T12:13:08+03:00

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В Калининграде определили подрядчика строительства новой школы на улице Артиллерийской.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на аукцион по выбору подрядчика поступила одна заявка – от ООО «Артель». Эта компания уже приступила к строительству онкоцентра.

Новую школу на 1100 мест должны построить до августа 2020 года. На эти цели выделили 827 млн рублей. В четырехэтажном здании расположатся учебные кабинеты, два спортивных зала и бассейн, библиотечно-рекреационные зоны, актовый зал, а также центры дополнительного образования.

- Строительство школы в одном из самых развивающихся районов Калининграда позволит всем детям, проживающим на близлежащих улицах, получать качественное образование в комфортных условиях. После открытия нового образовательного учреждения удастся уйти от второй смены в расположенных рядом школах по улицам Гагарина и Куйбышева, – отметил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU