2019-02-08T13:15:06+03:00
Общество

Калининградцам по громкоговорителям расскажут об опасности выхода на лед

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В течение трех дней на улицах Калининграда будет работать звуковое оповещение с предупреждением об опасности выхода на лед.

С пятницы по воскресенье 8 дважды в течение дня – в 12.00 и в 16.00 на улицах города будет звучать звуковое оповещение об опасности выхода на лед городских водоемов. Как сообщает пресс-служба мэрии, для информирования калининградцев будут использовать 42 звукосиренных комплекса.

Отметим, что на всех водоемах города и региона наблюдается резкое таяние льда, за несколько дней его толщина значительно уменьшилась, изменилось качество льда – он потерял свою твердость, стал более рыхлым и непрочным. Сейчас в городе действует запрет выхода на лед водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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