В Нестерове из магазина изъяли 110 кг «санкционки»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-08T13:52:43+03:00

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В Нестерове из магазина изъяли 110 килограммов санкционных продуктов. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Санкционную молочную продукцию, сыр, и мясные изделия обнаружили в торговом павильоне ИП Мезеновой Г.В в ходе совместного рейда прокуратуры, полиции и Роспотребнадзора.

По факты продажи санкционки» на предпринимателя завели административное дело,которое направлено для рассмотрения в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU