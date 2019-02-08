2019-02-08T13:52:43+03:00
Общество

В Нестерове из магазина изъяли 110 кг «санкционки»

Виктор Сергеев
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В Нестерове из магазина изъяли 110 килограммов санкционных продуктов. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Санкционную молочную продукцию, сыр, и мясные изделия обнаружили в торговом павильоне ИП Мезеновой Г.В в ходе совместного рейда прокуратуры, полиции и Роспотребнадзора.

По факты продажи санкционки» на предпринимателя завели административное дело,которое направлено для рассмотрения в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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