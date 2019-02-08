2019-02-08T14:07:42+03:00
Общество

На окраине Калининграда задержали водителя грузовика с поддельными правами

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевском районе задержали водителя с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на 15-м километре Северного обхода. Сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили грузовик МАН. 46-летинй водитель предъявил удостоверение, которое сразу вызвало сомнения в его подлинности.

- При визуальном осмотре удостоверения было выявлено, что цвет бланка и шрифт отличаются от оригинала, - сообщили в полиции.

Документ направили экспертам-криминалистам для проведения полного исследования, по результатам которого будет сделан вывод о подлинности данного удостоверения и о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе УМВД напоминают, что за использование подложных документов предусмотрен арест до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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