2019-02-08T14:22:23+03:00
Общество

Получившая травму в кафе калининградка отсудила компенсацию

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда, получившая травму в кафе, отсудила компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В конце июля женщина подвернула ногу и упала на сломанной ступеньке в кафе. Калининградку доставили в больницу, где она находилась на амбулаторном лечении.

Женщина обратилась в суд в требованием взыскать с кафе компенсацию морального вреда и утраченного из-за лечения заработка. Суд с ней согласился и взыскал с ООО «ЛОПЕ» компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а также утраченный заработок – 23 541 рубль 88 копеек, а всего 43 541 рубль 88 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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