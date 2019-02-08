Получившая травму в кафе калининградка отсудила компенсацию
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда, получившая травму в кафе, отсудила компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В конце июля женщина подвернула ногу и упала на сломанной ступеньке в кафе. Калининградку доставили в больницу, где она находилась на амбулаторном лечении.
Женщина обратилась в суд в требованием взыскать с кафе компенсацию морального вреда и утраченного из-за лечения заработка. Суд с ней согласился и взыскал с ООО «ЛОПЕ» компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а также утраченный заработок – 23 541 рубль 88 копеек, а всего 43 541 рубль 88 копеек.
ИСТОЧНИК KP.RU