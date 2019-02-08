Не менее 400 калининградских семей получат поддержку в погашении процентов по ипотеке
.Фото: Александр Подгорчук
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В 2018 году в Калининградской области запустили программу поддержки семей, в которых 2018 и 2019 годах родился (родится) ребенок. Если родители оформили ипотечный жилищный кредит, им будет предоставляться компенсация процентов по данному кредиту.
Компенсация составляет 100% до достижения ребенком одного года, 75% – до двух лет и 50% – до достижения малышом трех лет.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году поддержка была оказана 61 семье. В 2019 году ожидается, что такую помощь смогут получить не менее 400 семей.
ИСТОЧНИК KP.RU