Не менее 400 калининградских семей получат поддержку в погашении процентов по ипотеке

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-08T15:27:14+03:00

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В 2018 году в Калининградской области запустили программу поддержки семей, в которых 2018 и 2019 годах родился (родится) ребенок. Если родители оформили ипотечный жилищный кредит, им будет предоставляться компенсация процентов по данному кредиту.

Компенсация составляет 100% до достижения ребенком одного года, 75% – до двух лет и 50% – до достижения малышом трех лет.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году поддержка была оказана 61 семье. В 2019 году ожидается, что такую помощь смогут получить не менее 400 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU