Знаменитая калининградка опровергла слухи о своей экстренной госпитализации

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-08T15:59:35+03:00

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Как сообщили ряд информационных сайтов, советская и российская актриса, режиссер и общественно-политический деятель Александра Яковлева была экстренно госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга. У знаменитости якобы начались сильные судороги, когда она отдыхала в своей квартире.

Однако некоторое время спустя сама Яковлева опровергла данную информацию, заявив, что у нее все в порядке и в настоящее время она находится на репетиции.

Как известно, Александра Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде. Пик популярности киноактрисы пришелся на конец 70-х - начало 80-х годов прошлого века. Она известна, в частности, по фильмам «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара капуцинов» и другим популярным кинолентам того времени. После завершения карьеры в кинематографе Яковлева успела поработать в администрации Калининграда и занимала высокую должность в РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU