2019-02-08T15:57:47+03:00
Общество

МЧС: На Калининградском заливе ожидается взлом припая и отрыв ледяных полей от берега

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

С субботы, 9 февраля из-за усиления юго-западного ветра в порывах до 17 м/с на Калининградском заливе ожидается взлом припая. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МЧС.

- Местами возможен отрыв ледяных полей от берега и на различном удалении от берега, на Куршском заливе ожидается подвижка льда с образованием трещин, торосов и участков чистой воды, - заявили в ведомстве.

В МЧС напоминают, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев выход на лед всех водоемах Калининградской области опасен для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24