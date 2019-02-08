МЧС: На Калининградском заливе ожидается взлом припая и отрыв ледяных полей от берега

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-08T15:57:47+03:00

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С субботы, 9 февраля из-за усиления юго-западного ветра в порывах до 17 м/с на Калининградском заливе ожидается взлом припая. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МЧС.

- Местами возможен отрыв ледяных полей от берега и на различном удалении от берега, на Куршском заливе ожидается подвижка льда с образованием трещин, торосов и участков чистой воды, - заявили в ведомстве.

В МЧС напоминают, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев выход на лед всех водоемах Калининградской области опасен для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU