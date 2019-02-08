С 1 марта в Калининградской области заработают десять постов весогабаритного контроля

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-08T16:26:56+03:00

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С 1 марта на калининградских дорогах начнут работу десять постов весогабаритного контроля. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства. Сейчас эти объекты работают в тестовом режиме.

Система автоматизированного весогабаритного контроля позволяет осуществлять стопроцентный контроль всего потока автотранспорта без снижения скоростит, исключает влияние «человеческого фактора» и делает контроль максимально объективным. Современное оборудование позволяет оценивать весовые и габаритные параметры транспортного средства в движении без его остановки, что снижает вероятность образования заторов на трассах. Кроме того, зафиксированное нарушение оперативно выводится на информационное табло, расположенное рядом с пунктом контроля.

- Сокращение движения с нарушениями весовых и габаритных параметров повысит безопасность движения, увеличит срок службы автодорог и создаст равные условия для предпринимателей. Перед началом тестовой эксплуатации перевозчики сами проверили корректность работы оборудования, – заявил вице-премьер Александр Рольбинов. – В последние годы колоссальные средства вкладываются в дорожный ремонт. Только за два прошедших года отремонтировано порядка 250 километров. Нужно сохранять дороги в таком же нормативном состоянии.

Места установки автоматических пунктов весогабаритного контроля:

– автомобильная дорога «Калининград – Балтийск» км 44+200;

– автомобильная дорога «Ижевское – Светлый» км 0+100;

– автомобильная дорога «Чкаловск – Люблино – Взморье» км 9+600;

– автомобильная дорога «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» км 23+400;

– автомобильная дорога «КЗОГДН» км 4+900;

– автомобильная дорога «Калининград – Долгоруково» км 11+900;

– автомобильная дорога «Полесск – Большаково» км 36+160;

– автомобильная дорога «Советск – Гусев» км 44+800;

– автомобильная дорога «Добровольск – Кутузово» – Нестеров – Чистые»

– автомобильная дорога «Родники – Курган».

ИСТОЧНИК KP.RU