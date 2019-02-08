В Калининграде грузовик таранил «легковушку» с двухлетним ребенком в салоне

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-08T16:27:01+03:00

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Сегодня, 8 февраля около 10 часов утра на улице Суворова произошло столкновение грузовика «Скания» с легковым «Фольксвагеном», в котором пострадал двухлетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального УКМВД РФ, грузовой автомобиль под управлением 49-летнего водителя двигался в сторону улицы Железнодорожной и не успел вовремя затормозить перед двигавшейся впереди «легковушкой». Удар оказался настолько силен, что не помогло даже детское специальное удерживающее устройство, в котором находился (и был по всем правилам пристегнут к сиденью) малолетний пассажир. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. В отличие от него, водители транспортных средств не пострадали.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU