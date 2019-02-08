В Нестерове задержали рейсовый автобус с кустарным газовым оборудованием

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-08T17:03:50+03:00

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В Нестеровском районе инспекторы ГИБДД выявили пассажирский автобус с грубейшими неисправностями. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Рейсовый автобус задержали на территории городского автовокзала. В ходе проверки выяснилось, в автобусе было установлено газовое оборудование, происхождение которого не смог объяснить ни водитель, ни его руководство.

- Документы на установку оборудования отсутствовали, и должное оформление в подразделении Госавтоинспекции пройдено не было. В ходе осмотра было обнаружены обогреватели кустарного производства, в неудовлетворительном техническом состоянии, которые были установлены в нарушение норм безопасности. Так же в автобусе отсутствовал тахограф, - сообщили в полиции.

По фактам выявленных недостатков Госавтоинспекция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU