В Нестерове задержали рейсовый автобус с кустарным газовым оборудованием
В Нестеровском районе инспекторы ГИБДД выявили пассажирский автобус с грубейшими неисправностями. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Рейсовый автобус задержали на территории городского автовокзала. В ходе проверки выяснилось, в автобусе было установлено газовое оборудование, происхождение которого не смог объяснить ни водитель, ни его руководство.
- Документы на установку оборудования отсутствовали, и должное оформление в подразделении Госавтоинспекции пройдено не было. В ходе осмотра было обнаружены обогреватели кустарного производства, в неудовлетворительном техническом состоянии, которые были установлены в нарушение норм безопасности. Так же в автобусе отсутствовал тахограф, - сообщили в полиции.
По фактам выявленных недостатков Госавтоинспекция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU