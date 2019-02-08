В Гвардейском районе эвакуировали школу из-за обнаружения 30 снарядов

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-08T17:11:35+03:00

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В поселке Озерки Гвардейского района из-за обнаружения нескольких десятков снарядов эвакуировали школу. Об этом «Комсомолке» сообщила главный специалист Озерковского территориального отдела Наталья Жукова.

- Все снаряды, их было 30 штук, уже вывезли саперы, - заявила Жукова. – Их во время ремонта железнодорожных путей рядом с вокзалом обнаружили рабочие. Эвакуацию провели примерно в 12:00. Всех школьников распустили по домам. Сейчас уже все хорошо.

Также Жукова сообщила, что в других учреждениях поселка, кроме школы, эвакуация не проводилась.

- Школа была ближде всего к месту обнаружения боеприпасов, - добавила сотрудник администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU