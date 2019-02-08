Получивший срок за убийство приятеля калининградец не смог обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 17:13 2019-02-08T17:13:50+03:00

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Адвокатам калининградца, обвинявшегося в убийстве своего приятеля, не удалось обжаловать решение Ленинградского районного суда по этому уголовному делу.

Напомним, ночью 8 августа 2017 года в квартире на улице Мариупольской совместная выпивка двух горожан закончилась гибелью одного из них. Уже в суде выживший собутыльник утверждал, что приятель-де сам сначала дважды ударил его кулаком и вообще вел себя весьма агрессивно. Поэтому он, единственно в целях самообороны был вынужден схватить нож и ударить им в ответ. И так не менее четырех раз - в голову, туловище и конечности оппонента. От полученных ранений тот мужчина скончался на месте.

Ленинградский райсуда 26 сентября прошлого года приговорил убийцу к лишению свободы на срок 8 лет и 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитники обратились с апелляционной жалобой Калининградский областной суд. Как сообщили в пресс-службе ведомства, судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела, признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, а наказание - справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU